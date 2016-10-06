Almanya'da son günlerde camilere yönelik artan çirkin saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hamm kentinde bulunan ve inşaat halindeki DİTİB Ulu Cami'ye gündüz vakti giren saldırganlar, hakaret içeren sloganlar yazdılar.

Hamm-Herringen DİTİB Ulu Camii Dernek Başkanı Muharrem Gümüşkaya camiye çirkin bir saldırı olduğunu kaydetti. Gümüşkaya, yazıları ilk gördüklerinde polise haber verdiklerini, tutanakların tutulduğunu ve kriminal Dairesinden gelecek bilginin yazıların silineceğini kendilerine söylediklerini belirterek, “Bizler gibi düşünen Alman dostlarımız da var. Her yerde bu tür düşünceler olabilir. Bunları engellemek için elimizden gelen gayreti makam ve mercilerle, üstesinden gelebileceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Hamm Uyum Meclisi Başkanı İsmail Erkul, saldırı şiddetle kınadığını kaydederek, “Hamm gibi yüzde 12’si Müslüman olan bir şehirde, son zamanlarda uyum içinde güzel adımlar attığımız zamanda böyle bir saldırının olmasını şiddetle kınıyorum. Bunu yapanların cezalandırılacağını umuyorum” ifadesini kullandı. Bu konuyu sonuna kadar takip edeceklerini belirten :Erkul, sorumluların en kısa sürede adalete teslim edileceğini ifade etti.

Olayı öğrenip hemen camiye gelen Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, “Bu kabul edilebilecek bir olay değil. Bir dine hakaret etmek bir camiye böyle bir saldırı yapanları Hamm kentinde istemiyoruz. Şehrimiz uyuma örnek bir şehir. Böyle olayların yaşanması bizleri üzüyor. Yıllardır bunlarla mücadele ettik. Bu mücadelemize devam edeceğiz dedi. Yapılan saldırıya karşı hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz. Hamm'daki Türk ve Müslüman toplumu ile dayanışma içerisinde olacağız. Toplumu birbirine düşürmek isteyenlere karşı birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Mehmet Koca