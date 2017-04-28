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Almanya'da camiye molotoflu saldırı

Almanya'nın İsviçre ve Fransa sınırındaki Weil am Rhein kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'ne molotoflu saldırı düzenlendi.

Almanyada camiye molotoflu saldırı

28 Nisan 2017 12:01

Almanya'da camilere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Çok sayıda Türk'ün yaşadığı Almanya'nın İsviçre ve Fransa sınırındaki Weil am Rhein kentinde faaliyette bulunan Eyüp Sultan Camii'ne molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Polis, olayın saat 01.45 sıralarında beş kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve beş adet molotofkokteyli atılan camide maddi hasar meydana geldiğini, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını açıkladı. Saldırı, kentte yaşayan Türk vatandaşlarının tepkisine neden oldu.
Eyüp Sultan Camii Cemiyeti Başkanı Necati Coşkun, olayın Türk ve İslam toplumuna karşı girişilen kabul edilmez bir saldırı olduğunu belirterek, faillerin bir an önce yakalanıp yargılanmasını istedi. Coşkun, “Güvenlik kameralarının görüntülerine bakacak olursak saldırganların biri görüntü çekiyor, diğerleri molotofkokteylleri atıyor. Eylem şekli PKK taraftarlarının işine benziyor. Türkiye'nin teröre karşı Irak ve Suriye'deki başarısına PKK yandaşları Avrupa'da camilerimize saldırarak karşılık veriyor. PKK'nın buna benzer saldırılarını geçmişte yaşadık. Bu saldırı da onu andırıyor. Diğer yandan Alman medyası ve siyasiler aylardır Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini hedefe alarak devamlı olumsuz yayınlar ve açıklamalar yapıyorlar. Bu tür açıklamalar ve yayınlar ırkçıları cesaretlendiriyor. Son aylarda camilere karşı yapılan saldırılarda artışın sorumlusu, sorumsuz bir şekilde açıklama yapan ve DİTİB'e karşı karalama kampanyası yapan Alman medyasıdır. Camimize yapılan saldırıda çok şükür maddi hasar dışında bir zararımız yoktur. Bu saldırı Alman toplumu içinde uyum içerisinde yaşayan toplumumuzu üzmüştür" dedi.

Mehmet Koca 

 

Etiketler: almanya


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