Hessen eyaletinde Frankfurt, Offenbach ve Wiesbaden kentlerinde düzenlenen baskılarda özel birliklerden oluşan bin 100 polisin katıldı. 54 şüpheli yere düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında 36 yaşındaki Tunuslu bir örgüt lideri olduğu açıklandı. Gözaltına alınanlar arasında bir Türk vatandaşı da olduğu bildirildi.

Federal ve Eyalet savcılıklarının himayesinde saat 04.00 de başlayan operasyonlarda yaşları 16 ile 46 arasındaki 16 şüphelinin göz altına alındığı baskınlarda çok sayıda emtiaya el konuldu.

2015 yılından beri takip edilen hücrelerin yakın bir zamanda eylem yapma hazırlıkları olduğu DEAŞ’a elemen kazandırmak, kaçakçılık, terör saldırısında bulunmak suçlarından gözaltına alınan kişilerin sorgulandıktan sonra nerelere dönük terör saldırısında bulunacakların belirlenecek. Dün akşam da başkent Berlin’de de üç DEAŞ militanı tutuklandı.



Mehmet Koca

