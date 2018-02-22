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Almanya’da dizel otolarda karar 27 Şubat’a ertelendi

Almanya’nın Leipzig şehrinde Federal İdari Mahkeme’de görülen davada dizel araçların akıbeti tartışıldı. Yüksek yargıçların böyle bir yasağın yasal olup olmadığını incelediği davada kararın, 27 Şubat tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Almanyada dizel otolarda karar 27 Şubata ertelendi

22 Şubat 2018 22:31

Egzoz emisyon skandalının ardından Almanya, dizel araçlar için çıkış yolu arıyor. Alman Otomobil Kurumu ADAC, Euro 5 dizel araçların dönüştürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu ortaya koydu. Şimdi gözler otomobil üreticilerine çevrildi.

Avrupa’da, egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte dizel araçların satışlarında yüzde 8’e varan bir gerileme kaydedildi. Dizelin pazar payı yüzde 44’lere gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine de inmiş oldu. Dizel otomobillerin payı 2020'ye kadar yüzde 30 düşmesi beklenirken, elektrikli ve hibrit araçların sayısının 10 katına çıkarak 20 milyon adede ulaşması bekleniyor. Eski model dizel araçların çevreye yaydığı zararlı gazlar nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların trafikten men edilmesi tartışmaları ise devam ediyor.

22 Şubat Perşembe günü Leipzig’de Federal İdari Mahkeme’de görülen davada dizel araçların akıbeti tartışıldı. Yüksek yargıçların böyle bir yasağın yasal olup olmadığını incelediği davada kararın 27 Şubat tarihinde açıklanacağı bildirildi. Mahkemeden çıkacak karar tüm Almanya’da örnek teşkil edeceği için tüm gözler mahkemenin sonuçlarına çevrildi.

Alman Otomobil Kulübü ADAC ile Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın birlikte yaptığı testler, Euro 5 dizel araçların dönüştürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu ortaya koydu. Testler, farklı modellerden oluşan, 20 bin-95 bin km yapmış, 1 ila 5 yaş arasında en yaygın 4 dizel araç modeli üzerinde yapıldı. Dönüşüm yapılmadan araçlarda yapılan testlerde sonuçlar aşırı yüksek çıkarken, teknik dönüşümden sonra yüzde 44'lük bir azalma ve hatta şehir dışında kısmen yüzde 88 oranında azalma kaydedildi.

Erdal Altuntaş
 

 

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