Almanya'da en başarılı Türk öğrenciler ödüllerini aldı

Almanya’daki okullarından yüksek derece ile mezun olan Türk gençlerin eğitim sürecinde başarılı olmalarını teşvik edici nitelikteki uygulama, bu yıl da Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes tarafından öğrencilere takdim edilen ödüllerle gerçekleşti. Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya'da Türk toplumunun eğitimine verilen önemi belirtmek için verilen ödüllerin sahibi, okullarını yüksek derece ile bitiren Esma Zeynep Kızılaslan ve Fırat Biradli oldu.

Başarılı her iki öğrenci için Köln Başkonsolosluğunda yapılan törende Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes, Konsolos Naği Tayru, Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, Freiherr vom Stein Gymnasium (Lisesi) koordinatörü Alexander Röhrig ile öğrencilerin velileri hazır bulundu.

Başkonsolos Erciyes yaptığı konuşmada, gençleri kutlayarak eğitim konusunun Başkonsolosluğun en çok önem verdiği konu olduğunu söyledi. Erciyes, “Buradaki gençler hem buradaki Türk toplumunun hem de Almanya’nın geleceği. Eğitim de gençlere yapabileceğimiz en önemli yatırım. Gençlerin bu başarıları birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün oluyor. Ailelerin ve okulların desteği sunduğu imkanlarla hepsinin bir araya gelmesiyle bu başarı ortaya çıkıyor" dedi.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Esma Zeynep Kızılaslan ve Fırat Biradli’ye ödül olarak birer adet tablet bilgisayar takdim edildi. Liseyi 1.0 not ortalaması ile bitiren Esma Zeynep Kızılaslan davet ve ödül nedeni ile teşekkür ettiğini, bu uygulamanın Türk öğrencilerinin başarısında katkısı olduğunu düşündüğünü söyledi.

1.3 not ortalamasıyla liseyi bitiren Fırat Biradli de çok gururlandığını ve teşekkür ettiğini, öğrencilerin de bir yere gelmeleri için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Almanya’daki Türk toplumunun eğitimine verilen önemi vurgulamak, “Gymnasium” düzeyinde eğitime ilgiyi teşvik etmek ve başarılı öğrenciler ile velilerinin görünürlüklerini artırmak amacıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından 2008 yılında başlatılmış olan “Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi” uygulaması çerçevesinde her yıl Almanya’daki Başkonsolosluklarda “Gymnasium”lardan en yüksek derece ile mezun olan Türk vatandaşı veya Türk kökenli gençler ödüllendiriliyor.

Sinan Karamurat