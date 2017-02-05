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Almanya'da ev kazalarında 9 bin 815 kişi öldü

Almanya'da bir yılda meydana gelen 3 milyon 150 bin ev kazasında 9 bin 815 kişi hayatını kaybetti.

Almanyada ev kazalarında 9 bin 815 kişi öldü

05 Şubat 2017 16:46

Almanya Federal İstatistik Dairesi ve Eyalet Kriminal Polis ve Ek İş Bürosu verilerine göre ev kazası sonucu ölenlerin trafik kazasından hayatını kaybedenlerden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Özellikle 2007 yılından bu yana ölümcül ev kazalarında artış kaydedildiği ve bir önceki yıl 9 bin olan ölüm sayısının bu yıl 9 bin 815'e çıktığı kaydedildi. 

Güvenli Ev Derneği Başkanı Susanne Wölk, ölümcül kazalarda en büyük etkinin ev hanımlarındaki yükselen yaş oranı olduğuna dikkat çekti. İstatistik raporlarında en çok ölümcül ev kazasının cam temizliğinde, süpürürken kabloya ve süpürge makinesinin hortumuna takılarak, yangınlar ve zehirlenerek meydana geldiğini belirten Wölk, ev temizliği veya ev kadını becerisini hafife almamak gerektiğini, bunun önemli bir tecrübe gerektirdiğini belirtti. Ev işlerinde tecrübenin aile içinde aktarılageldiğini söyleyen Wölk, son yıllarda ise aile yapısının bozulması ve yeni yetişen nesillerin ailelerinde herhangi bir ev tecrübesi elde etmeden evden ayrılarak kendi başına yaşamaya başlamalarının da ev kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. 

Ev kazalarıyla ilgili yapılan araştırmada, yaralanma ve ölüme neden olan kazaların maliyetinin sağlık giderlerine büyük maliyet getirdiğine, küçük iş olarak tarif edilen işlerde çalışanların da ev işleri konusunda eğitilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 

Mehmet Koca
 

Etiketler: ev kazası


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