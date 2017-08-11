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Almanya'da Fipronil alarmı

Avrupa'da hızla yayılan Fipronil'li yumurta skandalının 12 ülkeye sıçradığı açıklandı.

Almanyada Fipronil alarmı

11 Ağustos 2017 11:07

Almanya Federal Tarım Bakanlığı ülke genelinde yapılan araştırmalarda, 10 milyon 700 yumurtada Fipronil maddesine rastlandığını, tüketicilerin yapılan uyarıları dikkate alarak yumurta tüketilmesi ikazı yapıldı. Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt zararlı böcekle mücadelede kullanılan zehrin yumurtalara kasıtlı olarak bulaştırılmış olabileceğini belirterek, suç unsuru taşıyan örgütlü eylemlerin mutlaka üzerine gidilmesi gerektiğini Fipronil'li yumurta skandalına sebebiyet verenlerin suç işlediklerini ve mutlaka cezalandırılmalarının gerektiğini dile getirdi.
Romanya, Slovakya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Avusturya, İsveç, İngiltere ve Lüksemburg'da Fipronil'li yumurta tespit edildiği bundan dolayı da AB bir kriz oturumu düzenleyeceği duyuruldu. AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu yetkilisi Vytenis Andriukaitis, skandalın yayıldığı ülkelerin ilgili bakanlıkları ve birimleriyle bir kriz toplantısı yapılacağını skandala yönelik tüm olguların bir araya getirilerek ortak mücadele planı uygulayacaklarını açıkladı.
Fipronil, hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmesi için kullanılan bir böcek ilacı. Fipronil maddesinin tavuklar gibi insanların tüketeceği hayvanlarda kullanımı yasak. Dünya Sağlık Örgütü, Fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.
 

Mehmet Koca
 


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