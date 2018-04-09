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Almanya'da grev hava ulaşımını felç etti

Almanya'da hava yolu çalışanlarının başlattığı grev sebebiyle 800’den fazla uçuş iptal edildi.

Almanyada grev hava ulaşımını felç etti

09 Nisan 2018 20:40

Almanya'da hava yolu çalışanlarının başlattığı grev sebebi ile Avrupa’nın en büyük hava yolu şirketlerinden Lufthansa, 800’den fazla uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen uçuşların 58’inin uluslararası uçuşlar olduğunu belirten şirket, Almanya genelinde de pek çok noktaya sefer düzenlenemediğini açıkladı.
Grevi başlatan sendika, hükümetten maaşlarda yüzde 6 oranında artış yapmasını istiyor. Öte yandan hava yolu ulaşımında ciddi aksamalara sebep olan grevden 90 bin yolcunun etkileneceği tahmin ediliyor.  

Mustafa Tığlı
 

 

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