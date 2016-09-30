Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bochum kentinde bulunan bir üniversite hastanesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Hastanede bulunan 180 hasta bölgedeki diğer hastanelere sevk edilirken, kendi çabaları ile hastanelere başvuran hastalardan haber alınamadığı ifade edildi. Bochum itfaiyesi, 03.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarına 200 itfaiye erinin katıldığını açıkladı.

1890 yılında kurulan ve 23 klinikten oluşan Bochum Üniversite Hastanesi, 650 yatak kapasitesi ile yıllık 80 bin hastaya hizmet veriyor.

Mehmet Koca