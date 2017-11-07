Almanya’da havalimanında şaşırtan terör alarmı

Almanya'nın Köln/Bonn Havalimanında bir annenin ihbarı üzerine polis alarma geçti. Polise ihbarda bulunan Mısır kökenli anne, oğlunun terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Köln/Bonn Havalimanından uçağa bineceği ihbarında bulundu. Alman Federal Polis ekipleri ihbarın ardından havalimanında alarma geçirildi. AlMasria Universal Airlines'e ait UJ5491 numaralı uçakta polis arama yaptı. Terör şüphesiyle aranan yolcu, Mısır uçağına binmek üzereyken 2 numaralı terminalin bekleme salonunda polis tarafından gözaltına alındı. Mısır uçağı terör alarmı nedeniyle 50 dakika gecikmeli olarak kalkış yaptı.

Bavulundan dalgıç malzemeleri ve mayo çıktı

Polis sözcüsü, söz konusu kişinin bavulunda yapılan aramada, mayo ve dalgıç malzemeleri bulduklarını ve yolcunun sadece tatil için Mısır'a gitmek istediğini ve terör bağlantılı herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için serbest bırakıldığını bildirdi. Polis yetkilileri ihbarı yapan annenin muhtemelen oğlu ile arasındaki bir sorun nedeniyle böyle bir işe kalkışmasından şüphe ettiklerini belirtti.

Mustafa Tığlı