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Almanya'da her 30 dakika bir araç çalınıyor

Almanya'da her 30 dakika bir araç çalınıyor
Almanya'da her 30 dakika bir araç çalınıyor

Almanya’da 2107 yılında ortalama her yarım saatte 1 araç çalındı.

Almanya Sigorta Birliği (GDV) çalınan araçlarla ilgili yıllık raporunu yayınladı. Rapora göre 2017 yılında Almanya genelinde 17 bin 493 araç çalındığı belirtildi. Raporda, 46 milyon binek aracının bulunduğu Almanya'da en çok araç hırsızlığı olayının 3 bin 355 araçla başkent Berlin'de yaşandığı, ikinci sırada ise bin 143 araçla Hamburg olduğu açıklandı. Ortaya çıkan rakamlara göre ülkede her yarım saatte bir binek araç çalındığı, alınan teknolojik önlemlere karşın hırsızların karşı yöntemler geliştirdiğini ve hırsızlıkların önüne geçilemediğine dikkat çekildi

HIRSIZLIK AZALDI, MADDİ ZARAR ARTTI 

Hırsızlık çetelerinin doğu Avrupa ülkelerinden geldiğini ve özellikle lüks cipleri çaldığı belirtilen raporda, 2016'ya nazaran hırsızlık olaylarında yüzde 4'lük düşüş yaşanmasına rağmen hırsızlıktan dolayı kaynaklanan maddi zararlarda ise yüzde 8'lik artış olduğu belirtildi. Almanya Sigorta Birliği (GDV) raporunda, çalınan 17 bin 493 arıcın ortama maddi değerinin 18 bin Euro olarak hesap edildiğini, yılda çalınan araçların 323 milyon 655 bin 496 Euro sigorta maliyetinin olduğunu duyurdu.  

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