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Almanya’da hırsızlar kiliselere dadandı

Almanya son yıllarda artan hızsızlık olaylarıyla baş edemiyor. 2016 yılında 180 bini aşkın evin soyulduğu Almanya’da hırsızlar şimdi de kiliselere dadandı.

Almanyada hırsızlar kiliselere dadandı

07 Şubat 2017 12:38

Katolik Haber Ajansı(KNA) Federal Polis Kriminal Dairesi İstatistik raporlarına dayandırarak yayınladığı haberde, Almanya genelinde kilise ve şapellere karşı girişilen hırsızlık olaylarının 2 bin 589 rakamına ulaştığını duyurdu. Kiliselerden genellikle bağış için bulunan yardım kumbaraları, dizüstü bilgisayarlar, projektörler, bakır ve bronz metaller tarihi değeri olan tablo ve haç ve ikonların olduğu açıklandı. Kilise ve şapellere karşı girişilen hırsızlık olayların engelleyebilmek için alınacak emniyet önlemlerin maliyetinin kilise cemaatinin bağışlarıyla karşılanacağı belirtildi.

Berlin, Bremen, Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki hırsızlık olaylarında bir artış gözükmezken, Thüringen eyaletinde yüzde 37.0 oranında ve Kuzey Ren-Vestfalya eyatinden ise yüzde 12,5 oranında hırsızlık olaylarında artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 180 bine yakın evin soyulduğunu açıklayan Federal İçişleri Bakanlığı Almanya’da hırsızlık olaylarına karışanların büyük bir bölümünün doğu Avrupa ülkelerinden Almanya’ya gelen çetelerin gerçekleştirdiklerini ve hırsızlık olayından sonra da ülkeyi terk ettikleri için yakalanamadıklarını açıkladı.

(Mehmet Koca / İHA)

Etiketler: almanya, hırsız


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