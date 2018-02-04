Almanya’da hükümetsiz 133 gün

133 gündün hükumet kurma gayreti gösteren Başbakan Angela Merkel Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CBU ile Sosyal Demokrat Parti SPD arasında kurmayı planladığı büyük koalisyon için son uzlaşma tarihi olan 4 Şubat’ta bir çok konuda koalisyon ortağı ile aralarında müzakere edilmesi konuların olduğunu bundan dolayı da görüşmelerin uzayacağını söyledi. Görüşmelerin Pazartesi veya Salı gününe kadar uzayabileceği sinyali verildi.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz bu gün başlayan koalisyon görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada görüşmelerin bugün sonuçlanması konusunda emin olmadığını, günün ilerleyen saatlerinde daha sağlıklı açıklama yapabileceğini belirtti.

Schulz, 2030 yılına kadar yapmayı hedefledikleri enerji, tarım, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde iklim değişimini gibi konularda anlaştıkları gibi, kira, sağlık sistemi, iş sözleşmesini sınırlama mültecilerin kabulünde üst sınır ve mültecilerin aile birleşimi gibi bir çok konularda henüz tam bir uzlaşma sağlanmadığını ifade etti.

Mehmet Koca