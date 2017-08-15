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Almanya'da içinde 20 ton çikolatanın olduğu tır römorku çalındı

Almanya'da, içinde 20 ton çikolata bulunan bir tır römorku çalındı.

Almanyada içinde 20 ton çikolatanın olduğu tır römorku çalındı

15 Ağustos 2017 11:33

Almanya'nın Neustadt kentinde yaşanan ilginç hırsızlık olayında, içinde çikolata yüklü tır römorku bir başka çekici ile çalındı. Römorkta 20 ton çikolata bulunduğunu açıklayan Neustadt polisi, kayıp römorkla ilgili bilgi sahibi olanlardan yardım istedi. Çalınan römorkun içinde bulunan çikolataların maddi değerinin yaklaşık 70 bin euro olduğu kayıtlara geçti.

Çikolata yüklü römorkun hafta sonu çalındığı kaydedilirken, çikolata dolu römorkun ancak başka bir çekici ile çekilebileceğine değinen polis, konuyla ilgili olarak gümrük kapılarına bilgi verildiğini açıkladı. Ülkenin farklı bölgelerinde başka römorkların da çalındığını vurgulayan polis, çikolata dolu römorkun da aynı hırsızlık şebekesi tarafından çalınmış olabileceği üzerinde duruyor.  

Mehmet Koca
 


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