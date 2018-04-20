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Almanya’da ‘Irkçılığa yer yok’ eylemi

Almanya’da Köln Katedrali önünde toplanan bir grup genç ırkçılığa karşı eylem yaptı.

Almanyada Irkçılığa yer yok eylemi

20 Nisan 2018 23:20

Almanya’nın Köln kentinde Alman Demiryolları’nda meslek eğitimi gören bir grup genç ırkçılığa karşı eylem yaptı. Aralarında Türk gençlerinin de bulunduğu grup Köln Katedrali önünde ellerinde “Saygı - Irkçılığa yer yok” gibi ırkçılık karşıtı yazılılar yazan pankartlar taşıdı. “Eğer ırkçılığa karşıysan bana sarıl’’ yazılı pankartı tutan kişinin yanında gözleri bağlı olan diğer kişiye yoldan geçen kişiler sarıldı. Megafondan etkinlikle ilgili bilgiler verildi ve ırkçılığa, nefrete ve şiddete karşı bildiriler dağıtıldı.

Gerçekleştirilen eylemin düzenleyicilerinden biri olan Mehmet Görel, şiddete ve ırkçılığa karşı olduklarını ve buna benzer etkinlikleri daha önce de gerçekleştirdiklerini söyledi. Görel, ’’Irkçılık çoğalıyor, Türk düşmanlığı çoğalıyor. Buna dur demek istiyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Mayıs ayının sonunda Berlin’e gidip Köln kentini orada temsil edeceğiz ve çalışmalarımızı tanıtacağız.’’ şeklinde konuştu.  

Sinan Karamurat

 

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