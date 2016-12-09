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Almanya’da kadına tekmeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya’da 26 Ekim gecesi bir metro istasyonunda genç bir kadına tekmeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Polis, üç kişi olduğu belirlenen saldırganları arıyor.

Almanyada kadına tekmeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı

09 Aralık 2016 12:42
Almanya’da kadına tekmeli saldırı - Tıkla İzle

Almanya, başkent Berlin’de Hermann Caddesi metro istasyonunda bir kadına tekmeli saldırıyı konuşuyor. 26 Ekim gecesi yerel saatle 00.20 sıralarında meydana gelen olayın görüntüleri ise ortaya çıktı. Görüntülerde, 26 yaşındaki Alman kadının merdivenlerden indiği sırada bir adamın tekmeli saldırısına uğradığı görülüyor. Sırtına tekme atılan ve ardından metrelerce yükseklikten yuvarlanarak ağır şekilde yaralanan kadına saldıranlar ise henüz yakalanmadı.

Altı hafta boyunca kamera kayıtlarındaki faillerin yakalanması için çalışan Berlin polisi, son çare olarak savcılığın izniyle görüntüleri medya ile paylaşarak yardım istedi. Üç kişi oldukları belirlenen saldırganların yabancı kökenli olma ihtimali üzerinde duruluyor. 

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, Berlin, tekmeli saldırı


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