Almanya, başkent Berlin’de Hermann Caddesi metro istasyonunda bir kadına tekmeli saldırıyı konuşuyor. 26 Ekim gecesi yerel saatle 00.20 sıralarında meydana gelen olayın görüntüleri ise ortaya çıktı. Görüntülerde, 26 yaşındaki Alman kadının merdivenlerden indiği sırada bir adamın tekmeli saldırısına uğradığı görülüyor. Sırtına tekme atılan ve ardından metrelerce yükseklikten yuvarlanarak ağır şekilde yaralanan kadına saldıranlar ise henüz yakalanmadı.

Altı hafta boyunca kamera kayıtlarındaki faillerin yakalanması için çalışan Berlin polisi, son çare olarak savcılığın izniyle görüntüleri medya ile paylaşarak yardım istedi. Üç kişi oldukları belirlenen saldırganların yabancı kökenli olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Mehmet Koca