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Almanya'da kasırga alarmı !

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde (KRV) "Friederike Kasırgası" alarmı verildi. Saatte 160 kilometre hıza ulaşması beklenen kasırga dolayısıyla bazı şehirlerde okullar tatil edildi.

Almanyada kasırga alarmı !

18 Ocak 2018 13:01
Almanya'da kasırga alarmı - Tıkla İzle

Alman Meteoroloji Servisi (DWD) gerek duyulmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamasını duyururken, bazı şehirlerde okullar da tatil edildi. Alman Meteoroloji Servisi hızı saatte 115 kilometre ile başlayan kasırganın, öğlen saatlerinde 160 kilometre hıza ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Kasırga, Duisburg ve Dortmund arasında da etkisini gösteriyor.

Gelsenkirchen Belediyesi, kasırga nedeniyle şehirdeki tüm okullardaki öğrencilerin, evlerine geri gönderilmesini istedi. Eyalet genelinde ise tren ve otobüs ulaşımında aksamalar meydana gelirken, Ren Nehri'nde gemilerin geçişi yavaşlatıldı. Bazı şehirlerde ise kasırga ağaçların devrilmesine ve çatıların uçmasına yol açtı. KRV Eğitim Bakanlığı ise sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Bakanlık, "Kötü hava şartlarında, aileler çocuklarını okula gönderip göndermekte kendileri karar verebilirler. Bu durumu da okuluna bildirmek şartıyla" denildi.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda da, KRV eyaletinde Ren Nehri‘nde meydana gelen su taşkınları yaşanmıştı. 

Mustafa Tığlı

Etiketler: almanya, kasırga

 

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