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Almanya'da Kılıçdaroğlu'na 'Afrin' protestosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da katıldığı belgesel galasında konuşması sırasında salondaki bir grup tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Almanyada Kılıçdaroğluna Afrin protestosu

21 Ocak 2018 10:40
Almanya'da Kılıçdaroğlu'na 'Afrin' protestosu - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Wuppertal şehrinde Nazım Hikmet'in doğumunun 116'ıncı yıl dönümü etkinliği ve Nebil Özgentürk'ün "56 Yıllık Göçün Öyküsü: Bizim Hikayemiz" adlı belgeselinin galasına katıldı. Kılıçdaroğlu, galada yaptığı konuşmada Afrin operasyonuna da değinerek, “Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz; Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da, komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney'in söylediği gibi 'Ya kazanacağız ya kazanacağız.' Bunun başka yolu yok. Emperyalist güçlerin Ortadoğu'dan da çekilmesini istiyoruz. Ortadoğu'nun silahlandırılmasına da karşıyız. Ortadoğu'da akan her kan bizim kanımızdır, her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerinin silahıyla kardeşi kardeşe kırdırtmamak zorundayız. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Afrin ile ilgili konuşması sırasında bir grup tarafından yuhalandı. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine konuşmasını yarıda kesti.  

Mustafa Tığlı
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu

 

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