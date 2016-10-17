Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bulunan BASF kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü 6 kişinin ağır yaralandığı ve 6 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Ludwigshafen itfaiyesi ve polisi patlamanın ardından halkın evlerinden çıkmamasını, pencerelerini kapalı tutmasını, havalandırmaların kapatılmasını ve radyo ve televizyon yayınlarını izleyerek nasıl hareket edecekleri konusundaki yayınların takip edilmesini isterken, anaokullar ve ilkokullar tatil edildi.

Güvenlik gerekçesi ile diğer tesislerin kapatıldığı belirtildi. Rheinlad Pfalz eyaletindeki 10 kilometrekarelik alana kurulu tesis, dünyanın en büyük kimya alanlarından biri kabul ediliyor. Tesis içerisinde 3 ayrı liman işletiliyor. Tesiste yaklaşık 39 bin kişi çalışıyor. Fabrikada çok sayıda Türk işçinin de çalıştığı biliniyor.

Mehmet Koca

LUDWIGSHAFEN