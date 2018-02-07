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Almanya’da koalisyon anlaşması sağlandı

Almanya’da bir süredir devam eden koalisyon görüşmeleri sona erdi. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti arasında yapılan koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Eski Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrint koalisyon görüşmeleri çıkışında basına yaptığı açıklamada "Almanya yeni hükümetine kavuştu" dedi.

Almanyada koalisyon anlaşması sağlandı

07 Şubat 2018 13:33

Sabah saatlerine kadar süren koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların paylaşımları konusunda tarafların anlaşmakta zorluk çektikleri fakat ilerleyen saatlerde bu konuda da anlaşma sağlandığı, partilerin basına yansıttığı haberler arasında yer alıyor. Alman basınına yansıyan haberlere göre, Sosyal Demokratlar’ın görevlendireceği bakanlıklar şu şekilde: Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı. Koalisyonun küçük ortağı durumundaki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) ise Ekonomi bakanlığı ve Savunma Bakanlığını alacağı Alman basınına yansıyan haberler arasında. Bugün öğleden sonra tekrar bir araya gelecek taraflar koalisyon anlaşmasını imzalayacaklar.

Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra hükümette olan CDU partisinin birçok koalisyon girişimine rağmen anlaşma sağlanıp hükümet kurulamamıştı. Seçimin hemen ardından SPD partisi koalisyon yapmayacağını açıklamıştı.

Almanya’da kurulacak yeni hükümette bakanlıkların dağılımı belli oldu

Almanya’da yeni hükümette görev alacak bakanlıkların dağılımı belli oldu.

Almanya’da bir süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin sona ermesinin ardından yeni kurulacak hükümette kimin hangi bakanlıkta görev alacağı merakla bekleniyordu. Taraflar arasında tartışma noktalarının başında gelen bakanlıkların dağılımı belli oldu. Buna göre başbakanlığa devam edecek olan Angela Merkel’in Partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Tarım Bakanlığını aldı.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) görevlendireceği bakanlıklar ise şu şekilde; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. SPD Başkanı Martin Schulz'un Dışişleri bakanı olacağı ve parti başkanlığını eski Çalışma Bakanı Andreas Nahles’e bırakacağı basına yansıyan haberler arasında.

Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığını aldığı, İçişleri Bakanlığına ise Parti başkanı Horst Seehofer’in getirileceği basına yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

 

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