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Almanya'da koalisyon kurulamadı

Almanya’da Birlik Partileri CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasında süren “Jamaika Koalisyonu” müzakerelerinde FDP'nin geri çekilmesi ile görüşmeler bu gece yarısı sonlandı.

Almanyada koalisyon kurulamadı

20 Kasım 2017 10:14

Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel üzgün olduğunu ve meclis başkanı ile sabah görüşeceğini belirtti.

Almanya’da “Jamaika Koalisyonu” müzakerelerinde Almanya'da Hür Demokratik Partinin (FDP) geri çekilmesi ile görüşmeler son erdi.

“Her yolu denedik”

FDP Genel Başkanı Christian Lindner'in koalisyon görüşmelerinden geri çekildiğini açıklamasından sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, üzgün olduğunu söyledi. Merkel, "Çözümü bulmak için her yolu denedik" dedi. Merkel, ayrıca göç konusunda bir çözüm mümkün olduğunu ve bunun başarılı olmamasından dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer ile ortak bir açıklama yaparak, "Şansölye olarak ülkenin bu zor haftalarda iyi yönetilmesi için her şeyi yapacağım. CDU ve CSU birlikte zor zamanlarda ülkenin sorumluluğunu üstleneceğiz" dedi. CSU lideri Horst Seehofer ise koalisyonun kurulamamasını Almanya için bir ''yük'' olarak adlandırdı. Şansölye, bugün Federal Meclis Başkanı Frank-Walter Steinmeier'e durumu anlatacak.

“FDP görüşmelerden geri çekildi”

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, dört partinin ortak bir fikri ve güveni olmadığını belirtti. Lindner, FPD'nin kendi ilkelerini savunduğunu ve ''Yanlış hüküm giymektense yönetmek daha iyi değil'' dedi.
Müzakerelerde mülteci konusunda, Yeşiller ve FDP hiçbir ortak noktada uzlaşamadı. Özellikle "aile birleşimi" konusunda farklılıklar yaşandı. İklim politikasıyla ilgili de fikir ayrılığı oluştu. Yeşiller Partisi'nden Reinhard Bütikofer, sosyal medya hesabından FDP'nin kararını eleştirerek, "Devlet politik sorumluluğu yerine kendi popülist ajitasyonunu seçti" dedi. 

Mustafa Tığlı

 

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