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Almanya'da kubbe ve hilal sembolleri tartışma başlattı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ali Baba ve Kırk Haramiler adlı çocuk masalından esinlenilerek yapılan çocuk parkındaki kubbe ve hilal sembolleri tartışmalara yol açtı. Çocuk parkındaki tırmanma kulesine yapılan kubbe ve hilal sembollerinin İslam dinini temsil ettiği gerekçesiyle kaldırılması istendi.

Almanyada kubbe ve hilal sembolleri tartışma başlattı

04 Kasım 2017 13:25

Berlin'in Neukölln ilçesinde çocuklar için eski alanı belediye yenilemeye karar verdi. Haziran ayında başlayan inşaat sonrasında bin metrekarelik arsa üzerinde yeni bir çocuk parkı kuruldu. Çocuk parkındaki tırmanma kulesine de Ali Baba ve Kırk Haramiler adlı çocuk masalından esinlenilerek kubbe ve üzerine de hilal eklendi. Ancak, kubbe ve hilal tartışmaları sosyal medyada ırkçı söylemlere dönüşünce konu Berlin'deki siyasilerin gündemine taşındı.

CDU grubunun Uyum Politikası Sözcüsü Burkard Dregger, oyun alanının tasarımının orijinal veya basitçe yapılabileceğini savunurken, Neukölln ilçesi Belediye Başkanı Franziska Giffey ( SPD ) ise bunun bir cami olmadığını belirtti. Giffey, çocuk parkında Kaptan Blaubr ve Pippi Langstrumpf gibi masal ve çizgi film karakterlerinin de sembollerinin yer aldığını vurgulayarak herkes kendi çocukluğunu hatırlasın. Bu tartışmalar yersiz'' dedi. Popülist sağcı parti AfD ise sosyal medya üzerinden tartışmaya yol açan çocuk parkının fotoğraflarını yayınladı.

Sosyal medyada ise sembollerin İslam dinini anımsattığı için yasaklanması gerektiği ve Almanya'nın İslamlaşmaya başladığı iddia edilirken, bazı yorumcular da oyun alanın çocuklar için değişik ve farklı bir hayal dünyasına oluşturacağını savundu.

325 bin kişilik nüfusun yüzde yirmi sekizinin Türklerin oluşturduğu ilçede, nüfusunun yarısı da göçmenlerden meydana geliyor. Tartışmalara yol açan çocuk parkının toplam maliyetinin ise 220 bin euro olduğu belirtildi. 

Etiketler: almanya, hilal, kubbe, tartışma

 

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