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Almanya’da mahkum tuvalet camından kaçtı

Almanya’da ağır hırsızlık ve gasp suçlarından yargılanan 25 yaşındaki Carsten Begass adlı bir mahkum mahkeme tuvaletinin camından kaçtı. Polis firarinin yakalanması için halktan yardım istedi.

Almanyada mahkum tuvalet camından kaçtı

16 Aralık 2016 12:17

Almanya’nın Aachen kenti Stolber kasabasında ağır hırsızlık ve gasp suçlarından yargılanan 25 yaşındaki Carsten Begass adlı mahkum, mahkeme günü tuvalet ihtiyacını gidermek için mahkeme heyetinden izin alarak iki memurun eşliğinde tuvalete gitti. Begass’ın tuvalet mahallinde bekleyen güvenlik memurlarına rağmen tuvaletin penceresinden kaçtığı açıklandı. Polis firarinin fotoğrafını paylaşarak halktan yardım isterken, Carsten Begass adlı kişinin atletik yapılı, 1 metre 78 santimetre boyunda 93 kilo ağırlığında ve hafif sakallı olduğunu ifade etti. Begass'ın üzerinde siyah kıyafeti ve çizgili ayakkabısının olduğunu açıklayan polis firarinin eşkalini de halkla paylaştı. 


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