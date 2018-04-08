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Almanya'da maratona saldırı son anda önlendi

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Berlin Yarı Maratonu'nda bıçaklı saldırı planladıkları iddia edilen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Almanyada maratona saldırı son anda önlendi

08 Nisan 2018 23:09

Almanya'nın Berlin şehrinde bugün koşulan Berlin Yarı Maratonu'nu izleyen seyircilere ve koşuculara bıçaklı saldırı düzenlemeyi planladıkları iddia edilen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, gözaltına alınan şüphelilerin, 2016 yılında Berlin Noel Pazarı’nda insanların üzerine kamyon sürerek 12 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve dört gün sonra Milano'da polisle girdiği çatışmada ölen Tunuslu saldırgan Anis Amri ile bağlantılı olduğunu belirtti. 

Dün de, Münster şehrinde araçlı saldırı gerçekleştirilmiş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.  

Mustafa Tığlı
 

 

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