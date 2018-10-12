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Almanya'da mülteciler ölümden döndü

Almanya'da mülteciler ölümden döndü
Almanya'da mülteciler ölümden döndü

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, mültecilere ait bir kampta yangın çıktı. Yangından mülteciler son anda kurtarılırken, yangının kundaklama olup olmadığı araştırılıyor.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde, mültecilere ait bir kampta çıkan yangında mülteciler son anda kurtarıldı. Mültecileri ait 30 konteynerin bulunduğu alanda meydana gelen yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sonucu 7 kişi yaralanırken güvenlik görevlilerin itfaiyeye haber vermesi sonucu can kaybının önüne geçildi. Yangının neden çıktığı bilinmezken, yetkililer yangının kundaklama olup olmadığını araştırdıklarını kaydetti. Savcılığın ise yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

Öte yandan daha öncede mültecilere ait kamplarda kundaklama sonucu yangın çıkmış ve ırkçı saldırılar yaşanmıştı.  

Mustafa Tığlı
 

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