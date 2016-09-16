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Almanya’da mültecilere sokağa çıkma yasağı

Almanya'nın doğusundaki Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Bautzen kasabasında yaşayan mültecilerle aşırı sağcı grup arasında bir haftadır devam eden gerginlik yerini şiddete bıraktı.

Almanyada mültecilere sokağa çıkma yasağı

16 Eylül 2016 12:54

Alman polisi, şiddetin baş göstermesi sonucu mültecilere sokağa çıkma yasağı getirdi. Aşırı sağcı grubu tahrik ettiği belirtilen mülteci gençler ise başka kamplara gönderildi.

Bautzen merkezinde çarşamba akşamı 80 kadar aşırı sağcı grup ile yaklaşık 20 mültecinin karşı karşıya gelmiş ve küçük yaştaki mülteciler aşırı sağcı gruba taş ve şişe atmıştı. Şiddet olaylarına mülteci çocukların olduğunu açıklandı.

Bautzen'da daha önce de mültecilerle aşırı sağcılar arasında gerginlik yaşanmıştı. Kasabadaki mülteci yurdu kundaklanmış ve yangın büyümeden söndürülmüştü. Öte yandan, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün de Bautzen'de yapılanması olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz yıl mültecilere karşı iki bine yakın saldırının olduğu kayıtlarda yer aldı. 

Mehmet Koca
 


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