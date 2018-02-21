Diğer
Kategoriler

Almanya'da okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı

Almanya’da okul servisinin duvara çarpması sonucu 19’u öğrenci 22 kişi yaralandı.

Almanyada okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı

21 Şubat 2018 18:01

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dortmund şehrinde 38 öğrenciyi taşıyan bir okul servisi, seyir halindeyken bir aracın üzerine doğru geldiğini fark edip araçtan kaçmak isterken önce bir kamyonete ardından da duvara çarptı. Öğrencilerden 19’unun yaralandığı kazada, otobüse çarpan aracın sürücüsü ve 47 yaşındaki otobüs şoförü ile 59 yaşında bir öğretmenin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Dortmund polis sözcüsü Oliver Peiler, kaza sonucunda tramvay hattı ile trafik ışıklarının hasar gördüğünü belirterek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Mustafa Tığlı

Etiketler: almanya, kaza, okul servisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç