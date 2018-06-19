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Almanya'da okulda bomba paniği

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrindeki bir okul bomba alarmı verilmesi üzerine boşaltıldı.

Almanyada okulda bomba paniği

19 Haziran 2018 19:04

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrindeki bir okulun bahçesinde şüpheli bir paket bulunmasının üzerine bomba alarmı verildi. Verilen alarmın ardından okul ve civardaki binalar tamamen boşaltılırken, bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli paket etkisiz hale getirildi.

Dortmund polis sözcüsü Sven Schönberg, söz konusu paketin uzmanlar tarafından incelendikten sonra, ne olduğunun tam olarak söyleyebileceklerini belirtirken, bu tür olayları ciddiye aldıklarını söyledi. Polis sözcüsü paketin kim tarafından okula yerleştirildiğinin ise araştırıldığını ifade etti.  

Mustafa Tığlı
 

 

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