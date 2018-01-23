Almanya'da okulda cinayet

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Lünen şehrinde bir okulda çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırgan öğrenci, polis tarafından tutuklandı. Cinayet sonrası aileler okula akın ederken, cinayeti işleyen öğrencinin hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmedi.

KRV İçişleri Bakanlığı suç raporlarında, her beş suçludan birinin 21 yaşında olduğunu belirtmişti. Eyalet polisi, okulda işlenen suçlarla ilgili geniş çaplı bir mücadele başlatmıştı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Mustafa Tığlı