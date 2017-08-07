Almanya'da öldürülen Türk kadının katil zanlısı yakalandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde Esra Ç. adlı bir Türk kadını öldürmekle suçlanan Samir Benalia İspanya'nın Barcelona şehrinde polis tarafından yakalandı. Polis, Esra Ç.’nin erkek arkadaşı olduğu belirtilen Benalia'nın sorgusunun devam ettiğini, cinayet sırasında evde Benalia'ya yardım edenlerin olup olmadığının da araştırıldığını ifade etti.

Kız kardeşi ve kuzeni tarafından evde ölü bulunan Esra Ç'nin, yapılan otopsi sonucunda başından ağır darbe aldığı tespit edilmişti.

Mustafa Tığlı

