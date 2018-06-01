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Almanya'da panik

Almanya'da özel bir hayvanat bahçesinde bulunan 2 aslan, 2 kaplan, bir de jaguar hayvanat bahçesinden kaçtı.

Almanyada panik

01 Haziran 2018 15:14

Almanya'nın batısında bulunan Lünebach kentinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından hayvanat bahçesinde bulunan bazı hayvanlar kaçtı. Eifel adlı özel hayvanat bahçesinde bulunan 2 aslan, 2 kaplan ve bir de jaguar firar etti. Polis, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve yırtıcı hayvanları görmeleri durumunda polise haber vermeleri uyarısında bulundu. Hayvanat bahçesinden bir ayının da kaçtığı ancak daha sonra yetkililer tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 

1965 yılında sadece köpekler, eşekler ve yaban domuzu ile kurulan hayvanat bahçesi, yaklaşık 400 hayvana ev sahipliği yapıyor ve yılda 70 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.  

Etiketler: almanya

 

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