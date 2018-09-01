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Almanya'da rafineride patlama: 8 yaralı

Almanya’nın Bavyera eyaleti Ingolstadt kentindeki Bayernoil rafinesinde nedeni belli olmayan bir patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Patlama ve yangın nedeniyle rafineri bölgesinde bin 800 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Almanyada rafineride patlama: 8 yaralı

01 Eylül 2018 11:50

Tuna Nehri kıyısındaki rafinerinin bulunduğu Pfaffenhofen kasabasında afet alarmı verildi. Olayın ardından polis ve itfaiye bir taraftan patlamanın ardından yangına müdahale ederken, poliste rafineri bölgesinde oturan sakinleri tahliye ederek zehirlenmeye karşı güvenli bölgelere tahliye etti. 

Patlama sonucu yangının devam ettiğini belirten yukarı Bavyera polis sözcüsü Hans-Peter Kammerer, duman zehirlenme riskinin kalmadığını açıkladı. Yangına ve tahliye operasyonuna 400 kişilik bir kuvvetle müdahale edildiği belirtildi.  

Mehmet Koca
 

 

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