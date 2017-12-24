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Almanya'da, rekorlar kıran teleferik hizmete açıldı

Almanya'nın en yüksek tepesi olan Zugspitze’e kurulan ve teknik özellikleriyle dünyadaki benzerlerinden farklı niteliği bulunan teleferik hizmete açıldı. 3 yıl süren inşaat sonrası açılan teleferik, ziyaretçileri 2 bin 962 metre yükseklikteki Zugspitze Tepesi’ne taşıyacak.

Almanyada, rekorlar kıran teleferik hizmete açıldı

24 Aralık 2017 22:36

Almanya'nın en yüksek tepesine sefer düzenleyecek olan teleferik hizmete açıldı. Teleferiğin üç yıl planlama, üç yıl da inşaat çalışması sürdü. Garmisch-Partenkirchen yakınlarındaki Grainau Vadi İstasyonu’ndan başladı. İlk seferden önce Münih Kardinali Reinhard Marx ile Bölge Protestan Kardinali Susanne Breit-Keler kutsama yaptı.
Teknik özellikleri ile tek taşıyıcı ayaktan tepeye kadar 3 bin 213 metrelik en uzun açıklıkla dünyadaki tüm benzerlerinin önünde bulunan teleferik, vadi tabanı ile tepe arasındaki 1945 metre yükseklik farkıyla da benzersiz özelliklere sahip. Yeni hizmete açılan teleferik aynı terasa sefer yapan 1963’te açılmış olan Eibsee Teleferiği’nin yerini alacak. Geçtiğimiz bahar mevsiminde seferleri kaldırılan eski teleferikle saatte en fazla 240 kişi taşınabiliyorken, yeni teleferikle bu rakamın 580’e kadar çıkacağı ifade edildi. Teleferiğin yeni yıl tatilinde çok sayıda kişiyi zirveye taşıması bekleniyor. 

Mustafa Tığlı

Etiketler: almanya, teleferik

 

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