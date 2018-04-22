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Almanya'da savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Bugüne kadar Almanya genelinde 260'dan fazla sığınak satıldı.

Almanyada savaştan kalma sığınaklar satışa çıkartıldı

22 Nisan 2018 10:12

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde savaş döneminde yapılan 69 sığınak satışa çıkartıldı. Satışa çıkartılan sığınaklar kültür merkezi, eğlence mekanları gibi yerlere dönüştürülüyor. Almanya'daki tüm sığınaklar, Federal Bölge Temsilcilikleri Ajansı (BİMA) tarafından idare ediliyor. 2007'den bu yana sığınaklar satışa çıkartılmaya başlandı. Son on yılda 260'dan fazla sığınak Almanya genelinde satışa çıkartılırken, bunların 107'si Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alıyor. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve Münih gibi şehirlerde bir sığınak için milyon euro ödenirken, küçük şehirlerdeki sığınakların daha az bir fiyata satıldığı belirtildi.
BİMA Sözcüsü Anja Kremzow, şu anda ellerinde 120 sığınak olduğunu, bunların 69 tanesinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunduğunu söyledi. Kremzow, sığınakların kullanılmadığını, ıssız bir halde olan bu yapıların yenilenmesinin de çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini vurgulayarak, bu yapıların satışının ekonomik anlamda da bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.
Savaş döneminde halk için yapılan sığınakların beton duvar kalınlığı 2 metre ve bombalara dayanıklı yapılar. Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in ve eşi Eva Braun'un İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarını geçirdiği ve 30 Nisan 1945'te birlikte intihar ettikleri Berlin'deki "Liderin Sığınağı (Führerbunker)" bunlardan en ünlüsü. Şimdilerde ise Führerbunker dahil birçok sığınağın olduğu alanlar yerleşim merkezi olarak kullanılıyor.  

 

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