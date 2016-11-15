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Almanya’da Selefilere şafak baskını

Almanya’nın 10 eyaletinde aşırı radikal Selefi "Gerçek din" isimli örgüte yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı baskılar sırasında örgütün lider kadrosundan İbrahim Abou ve Said’in El Emrani gözaltına alındı.

Almanyada Selefilere şafak baskını

15 Kasım 2016 10:21

Almanya’da faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ’a açık destek sağlayan aşırı radikal Selefi "Gerçek din" isimli örgüte yönelik 10 eyalette eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Örgütün lider kadrosunu oluşturan İbrahim Abou ve Said’in El Emrani gözaltına alındı. Yerel saatle 06.30’da Almanya’nın 10 eyaletinde 200 ev ve iş yerlerine yapılan baskın ve aramalarda çok sayıda dokümana da el konuldu. “Gerçek din" isimli örgütün faaliyetleri yasaklandı.

2011 yılından beri Almanya’da faaliyet gösteren örgütün, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın takibinde olduğu ve terör örgütü DEAŞ’a militan kazandıran radikal Selefi örgütünün 5 binin üzerinde taraftarı olduğu biliniyor. 

Mehmet Koca
 

Etiketler: almanya


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