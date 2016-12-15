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Almanya’da tekmeli saldırgan aranıyor

Almanya’da 26 Ekim’de bir metro istasyonunda merdivenlerden inen kadına sırtından tekme atarak yaralayan saldırganın Bulgaristan vatandaşı 27 yaşındaki Svetoslav P. olduğu ve Bulgaristan'da da arandığı bildirildi.

Almanyada tekmeli saldırgan aranıyor

15 Aralık 2016 17:52

Almanya'nın başkenti Berlin'de 26 Ekim'de Hermann Metro İstasyonu'na inerken 26 yaşındaki bir kadına tekne atarak kadını ağır yaralayan saldırganlardan birinin kimliği açıklandı. Bulgaristan vatandaşı olduğu ifade edilen zanlının 27 yaşındaki Svetoslav P. olduğu ve Bulgaristan'da da arandığı bildirildi. Berlin Cumhuriyet Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, dört kişi oldukları tespit edilen saldırgan gurubundan tekneyi atanın Svetoslav P. olduğunu ve Bulgar Emniyeti tarafından da arandığı bildirildi. 

Etiketler: almanya


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