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Almanya'da 'terör alarmı'

Almanya’nın Münster kentinde bir araç kalabalığı daldı. Ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.Saldırının terör olayı olup olmadığı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Almanyada terör alarmı

07 Nisan 2018 17:51

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