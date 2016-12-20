Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Berlin'in Kurfürstendamm Bölgesi Breitscheid Meydanı'nda kurulan Noel Pazarına dün tırla düzenlenen terör saldırısının ardından basın toplantısı düzenledi. Güvenlik toplantısında ele alınan konular hakkında bilgi veren Maizière, Berlin'de meydana gelen olayla iligli olarak "terör saldırısıdır” diyemedi. Berlin'de meydana gelen olayla ilgili üzüntülerini ve tepkilerini dile getiren Alman Bakan, olay bölgesindeki bütün delillerin en ince detaylarına kadar incelendiğini söyledi. Tutuklanan şahsın Pakistanlı 23 yaşındaki Naved Baloh olduğunu ve 31 Aralık 2015 yılında Almanya’ya Şubat ayında ise Berlin'e geldiğini Tempelhof Havaalanında kurulan mülteci kampında yaşadığını söyledi. Zanlının tırın asıl şoförünü öldürdüğü silahın ise bulunmadığını kaydeden Bakan, zanlının kaldığı mülteci kampında herhangi bir tutuklamanın da olmadığını sözlerine ekledi. Tutuklanan şahsın olayı kabul etmediğini belirten Bakan Maizière, Berlin'de yaşanan olayı bir “saldırı” olarak isimlendirdi.

48 yaralının 18'inin ağır olduğunu belirten Alman Bakan, Almanya genelindeki Noel Pazarlarının kapatılmayacağını söyledi. Özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde emniyet önlemlerinin arttırıldığını ifade eden Thomas de Maizière, lig maçlarının oynanacağı stadyumlar için geniş önlemler alınacağı bildirildi.

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ise düzenlediği basın toplantısında olayı detayları hakkında bilgi vererek, “Saldırı hürriyetimize yapılmıştır” dedi. Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel benzer olayların yaşanmaması için güvenlik seviyesini yükselttiklerini ve olayın aydınlatılmasın için dün yaşayan saldırıyı görüntüleyen kişilerin ellerinde bulunan görüntülerin kopyalarını polise vermelerini istedi. Saldırının ardından eyalet hükümetleri mülteci konusunun yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Berlin'de 12 kişi hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, kamu kuruluşlarında ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Berlin'deki saldırı olayını araştırma ve delilleri değerlendirme işini Federal Savcılık yürütecek. Terör uzmanları, özellikle içişleri bakanlarının saldırıyı “terör” olarak nitelendirmediklerini bilinçli olarak yaptıklarının belirterek terör isminin toplum üzerinde çok olumsuz bir etkisinin olacağını söylediler. Yakalanarak gözaltına alınan zanlının olayı kabul etmemesi ardından Polis yanlış bir kişiyi mi göz altına aldığı tartışmaları başladı. Polis ise araştırmanın devam ettiğini henüz bir şey söylemenin erken olduğunu açıkladı.

Berlin polisi yanlış kişiyi tutuklamış olabilir

Berlin polisi Noel Pazarına tırla dalan ve 12 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına neden olan ardından da gözaltına alınanan Pakistanlı 23 yaşındaki Naved Baloh'un gerçek zanlı olduğu konusunda şüpheler olduğunu açıkladı. Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kandt, Berlin’de gözaltına alınan Naved Baloh muhtemelen saldırının failinin olmayabileceğine dikkat çekerek bu kişinin TIR şoförü olup olmadığının kesinlik kazanmadığını söyledi. Berlin’deki saldırının ardından 23 yaşındaki bir Pakistanlı gözaltına alınmıştı.

Die Welt gazetesi de polis kaynaklarının “gerçek failin silahlı bir şekilde serbest dolaştığını ve yeni zararlara yol açabileceğini“ söylediğini yazdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mehmet Koca

