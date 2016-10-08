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Almanya’da terör operasyonu

Almanya’da bir binada bombalı saldırı için hazırlık yapıldığı şüphesiyle, polis ekipleri Chemnitz kentinde bir eve baskın yaptı.

Almanyada terör operasyonu

08 Ekim 2016 16:43
Almanya’da terör operasyonu - Tıkla İzle

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz kentinde bomba alarmı yaşandı. Polis, bombalı saldırı gerçekleştirilebileceği gerekçesiyle kentin doğusunda bulunan bir binaya operasyon düzenledi. Bina boşaltılırken, operasyonun düzenlendiği binada kontrollü patlama gerçekleştirildi. Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölge halkının evlerinden çıkmamaları ve polisin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu. Olayın şüphelisi 1994 doğumlu Suriyeli Jaber Albakr'in arandığını, bilgisi olanların polisle bağlantıya geçmesi istendi.
Saksonya Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Tom Bernhardt, Alman Emniyet Birimlerinin Chmenitz kentinde bombalı saldırı yapılacağı şüphesiyle kapsamlı bir operasyon düzenlediğini kaydederken kente bir apartman dairesinde bomba izine rastlandığını söyledi. Şüpheli 1994 doğumlu Suriyeli Jaber Albakr'in olay yerinden kaçtığını belirten Bernhardt, operasyonun yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığını aktardı. Şüphelinin saldırıyı nerede gerçekleştirmeyi planladığına dair bilgi bulunmadığını söyleyen Alman sözcü, operasyon öncesinde bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve çevredeki evlerin boşaltıldığını bildirdi. Sözcü Tom Bernhardt, operasyon sırasındaki patlamanın kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.
 


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