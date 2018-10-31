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Almanya'da terör saldırılarına karşı önlemler alınıyor

Almanya'da terör saldırılarına karşı önlemler alınıyor
Almanya'da terör saldırılarına karşı önlemler alınıyor

Almanya'da Noel'in yaklaşması ile birlikte güvenlik önlemleri artırılmaya başlandı.

Almanya'da Noel'in yaklaşması ile birlikte güvenlik önlemleri artırılmaya başlandı. Bu yıl da Noel pazarları çok sıkı bir şekilde korunacak. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde 14 ayrı noktaya beton bariyerler ile su tankları yerleştirildi. 

İki buçuk milyon euroya mal olan güvenlik önlemlerine ek olarak, pazar alanlarında üniformalı ve sivil polisler görev yapacak. 25 Aralık'ta kutlanan Noel'e bir ay kala açılan ve 24 Aralık tarihine kadar açık kalan Noel pazarları Almanya'da ziyaretçi akınına uğruyor. 

Geçtiğimiz yıllarda, Berlin'de pazar alanına bir tır ile terör saldırısı gerçekleşmiş ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.  

Mustafa Tığlı

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