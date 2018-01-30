Almanya'da toplu taşıma rekoru kırıldı

Bir önceki yıla nazaran 140 milyonluk artış sağlandığını açıklayan VDA Başkanı Jürgen Fenske, 2017 yılında yakalanan rekor büyümenin daha da artabilmesi için bazı bölgelerde getirilen sınırlamanın kaldırılmasını, kırsal kesimlerde göç nedeniyle yolcu kapasitesinde düşüş olduğunu bunu gibi kriterlerin göz önünde alınarak federal düzey yeni planlamalar yapılmasını istedi.

Toplu taşıma araçlarının kullanılmasıyla birlikte trafikteki yoğunluk, çevre kirliliği, yakıt ve zaman kaybı gibi bir çok konuda tasarruf edildiğini belirten VDA Başkanı Jürgen Fenske, 2017 yılında taşımacılık şirketlerinin 12 milyar 800 milyon Euro ciro yaptıklarını, büyüme oranlarının 3,3 oranında yaşandığını söyledi. Fenske, toplu taşıma sisteminin daha da yaygınlaşması için federal hükümetin şirketleri sübvanse ederek teşvik etmesi gerektiğini belitti. Özellikle belediyelere hizmet veren toplu taşım araçlarının çevre dostu araçlardan olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Fenske, emisyon değerleri yüksek olan mazotlu araçların trafikten kademeli bir şekilde çekilmesi gerektiği ikazında bulundu. Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği'nin (VDV) Almanya genelinde 600'ün üzerinde üyesi bulunuyor.

Mehmet Koca