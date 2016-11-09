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Almanya'da Trump şoku!

ABD'de yapılan başkanlık yarışında 45'inci ABD başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesi Almanya'da şok etkisi yaptı.

Almanyada Trump şoku!

09 Kasım 2016 13:47

ABD'deki başkanlık seçimleri diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da yakından takip edildi. Donald Trump'ın ABD’nin 45’inci Başkanı seçilmesi Almanya’da şok etkisi yaptı. Alman ARD televizyonunda ABD seçimlerini değerlendiren Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasını "ağır bir şok” olarak nitelendirdi. Von der Leyen, "Sadece yönetimde değişikliğin olmadığı, çok sayıda soru işaretinin oluştuğu bir döneme” girildiğini söyledi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de seçim sonuçlarını "hayal kırıklığının daha ötesinde, bir şok” olarak değerlendirdi. Alman Meclisi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Grup Başkanı Volker Kauder yaptığı açıklamada, “ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile iyi işbirliğini sürdürmemiz gerekiyor” dedi. Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir Trump’ın ABD seçimlerini kazanmasıyla liberal değerlerin kesintiye uğradığını ifade etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Dış Politika Sözcüsü Niels Annen, Donald Trump’ın beklenmedik seçim zaferi karşısında hayrete düştüğünü belirterek, “Seçimlerin başka türlü sonuçlanmasını dilemiş olsam bile bu sonuçlara saygı duymalıyız” açıklamasında bulundu. Liberal Parti (FDP) Başkanı Christian Lindner Donalr, Trump'un seçilmesi ile batıyı ayakta tutan bütün değerlerin tehdit altına geçtiğini söyledi. Lindner, “Piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve buna benzer değerlerimiz risk altındadır" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hillary Clinton'un seçilmesi halinde dünya siyasetinde kadınların etkisinin artacağını açıklayarak Clinton'a destek vermişti.

Etiketler: almanya, Trump


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