Diğer
Kategoriler

Almanya'da Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı

Türkiye'nin Almanya'daki Büyükelçiliğine bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı yapıldı.

Almanyada Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı

27 Şubat 2018 14:21

Türkiye'nin Almanya'daki Berlin Türk Büyükelçiliğine kimliği belirsiz 4 PKK yandaşı tarafından yapılan fiziki saldırının ardından Türk Büyükelçiliği yetkilileri Alman Dışişleri nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu tarafından yapılan açıklamada saldırıyla ilgili olarak adli takibinin yapıldığı, Alman Dışişleri nezdinde de girişimlerde bulunulduğu kaydedildi. 

Saldırıda 4 şahsın ellerinde meşalelerle Büyükelçilik binasının bulunduğu Tiergarten park içerisinden geldiği belirtildi. Saldırganların ayrıca ellerinde bulunan meşaleleri nöbet tutan Alman polislerin görüş açısını kapatmak amacıyla yola attığı sonrasında ise Büyükelçiliğin ön cephesine sarı-kırmızı-yeşil renklerde boyalar atarak Tiergarten Parkı istikametine doğru yaya olarak kaçtıkları belirlendi.

Soğukoğlu, "Saldırıda Büyükelçiliğimiz binasına 8 parça boya isabet almıştır, Büyükelçiliğimiz binasını korumakla görevli Alman polisler olayın çok kısa süre içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle şahıslara müdahale edemediklerini söyledi. Saldırıdan yaklaşık 10 dakika sonra polis ekipleri olay yerine geldi. Yolu trafiğe kapatıp, olay yeri incelemesi yaptılar" dedi. 

Mehmet Koca

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç