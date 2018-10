Almanya'da Türk lokantasına saldırı

Görgü şahitleri olayın bu gece saat 02.20 sıralarında meydana geldiğini ve saldırganların lokantanın camlarını kırıp lokantanın içine girerek benzin döküp yaktıklarını, çıkan yoğun duman üzerine itfaiye ve polis haberdar edilerek olaya müdahale edildiğini söyledi. Saldırganların 3 kişi olduklarını belirten görgü şahitleri olaydan sonra arabayla kaçtıklarını ifade etti.

Kundaklanan Mangal isimli Türk lokantasının sahibi Mehmet Ali Tulasoğlu, saldırıda can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu, lokantanın üstünde 20'ye yakın Alman'ın ikamet ettiğini söyledi. Yapılan saldırının mal ve can güvenliğine yapıldığı belirterek, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Kundaklama sonucu kullanılamaz hale gelen lokantada 300 bin euro'nun üzerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, görgü şahitlerinin ifadelerine göre saldırganların 25 yaşlarında, 1,70 boylarında, erkeklerden birinin beyzbol şapkası taktığını, koyu kırmızı bir araçla olay yerinden kaçtıklarını ve olayla ilgili Chemnitz halkından yardım istediklerini duyurdu.