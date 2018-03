Almanya’da Türk marketine saldırı

Bölücü terör örgütü PKK /PYD yandaşları Almanya'da Türk kurum ve kuruluşlarına saldırmaya deva ediyor. Almanya'nın Darmstadt şehrinde 15 yıldır market işleten Hasan Timur adlı Türk vatandaşına ait süpermarket dün gece kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırganlar marketin camlarına Almanca "Afirin'in intikamı" ve “Türkiye’yi boykot edin" sloganlarını yazarak olay yerinden kaçtı. Maddi hasarın yaşandığı saldırıda market sahibi Hasan Timur, endişeli olduklarını mal ve can güvenliklerinin kalmadığını söyledi. Olayın sabaha karşı 03.30 sularında meydana geldiğini belirten market sahibi Timur, "Yapılan saldırı sorucu maddi zararımız oldu. Lakin en büyük zarar bizim kardeşliğimize verilen zarardır. Üzücü bir olay, keşke olmasaydı. Biz kardeşliğimizi yine devam edeceğiz. Bu olayları bir takım insanlarımıza mal etmemiz söz konusu değildir. Bu olay bir takım ayrılıkçı yanlış insanların eylemidir. Esnafa karşı böyle bir saldırının olması hiç doğru değildir. Biz her kesimden her insanımıza hizmet veren bir kurumuz. Bizim politik yöne çekilmemiz doğru değildir. Protesto ediyoruz. Onların istediği oyuna gelmeyeceğiz. Daha önce de marketin arka tarafına da benzin dökerek yakılmaya çalışılmıştı. Tahminen aynı gruplar. Polis maalesef hiç bir sonuç alınamadığını söyledi. Çocuğumuza bir zarar gelmemesi en büyük mutluluğumuz. Geleceğimizden korkuyoruz. Avrupa'nın güvenlik ve demokrasi söylemlerinin yalnızca söylemde kaldığını can güvenliğimiz olmadığını görüyoruz. Bunlar markete ateş atıp bizi de yakabilirlerdi. Ben marketin üstünde oturuyorum. Böyle bir durumda ilk ben etkilenirdim. Can ve mal güvenliğimizin korunmasını istiyoruz. Bu konuda da çok samimi olduklarına inanmıyorum" dedi.

Mehmet Koca