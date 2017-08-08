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Almanya’da Türk yolcunun bavulundan av tüfeği çıktı

Almanya’nın Köln Bonn Havalimanı’nda bavulundan av tüfeği ve mermi çıkan Türk yolcu tutuklandı.

Almanyada Türk yolcunun bavulundan av tüfeği çıktı

08 Ağustos 2017 18:26

Almanya’nın Köln Bonn Havalimanı’nda heyecanlı dakikalara yol açan olay, 2 numaralı terminaldeki bir Türk yolcunun güvenlik cihazından geçmek istediği sırada yaşandı. Güvenlik kontrolü sırasında, cihazın ekrana Türk yolcunun bavulunda yer alan av tüfeği ve tüfeğe ait mermiler yansıdı. Bunun üzerine bir görevli, federal polisi aradı. Polis, Türk yolcuyu anında gözaltına adlı.

Federal polis sözcüsü Martin Pauly, 60 yaşındaki Türk yolcu hakkında tutuklama kararı çıktığını belirterek, yolcunun tutuklandığını bildirdi. Ailesi Hollanda’da yaşayan Türk yolcunun, Gaziantep’e uçmasına izin verilmediği belirtilirken, polis sözcüsü, Türk yolcunun silah yasasını ihlal ettiği için hakkında tutuklama emri çıkartıldığını belirti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

60 yaşındaki Türk yolcunun eşi ve çocukları ile birlikte Türkiye’de bir aile kutlamasına gideceği tespit edildi. Köln Savcısı Natalie Neuen, "Sanığın av tüfeği ile ne planladığı ve başka silahların olup olmadığı henüz belli değil. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Uçak, Alman Federal Polisi tarafından kapsamlı bir şekilde arandı.

Mustafa Tığlı

Etiketler: almanya, av tüfeği


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