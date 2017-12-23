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Almanya’da yaşayan Türklere sahte mektup uyarısı

Türk mahkemelerinin adını kullanarak sahtekarlık yapıp para toplamaya çalışan şebeke için Almanya Federal Emniyet Teşkilatından (BKA) vatandaşlara uyarı geldi.

Almanyada yaşayan Türklere sahte mektup uyarısı

23 Aralık 2017 00:37

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) 21 Aralık tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yaptığı uyarıda, İstanbul'daki en üst mahkemeden gönderildiği iddia edilen mektuplarla, kişilerden para toplanmaya çalışıldığı açıklandı. Gönderilen mektuplarla dolandırıcılık yapıldığının tespit edildiğini duyuran BKA, vatandaşları uyardı. Mektubun gönderildiği kişilerin İstanbul’da yapılacağı belirtilen bir duruşmaya davet edildiği ve en kısa sürede belirtilen hesap numarasına kefalet ücretini ödemelerinin istendiği ve bu şekilde kişilerin dolandırılmaya çalışıldığına değinildi. Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) sahte mektupların sadece Türkiye kökenlilere gönderildiğini belirterek, mektup olan kişilerin polise gitmelerini tavsiye etti.
BKA, söz konusu mektubu alan kişilere hiçbir karşılık vermemeleri ve mektuptaki telefon numarasını aramamaları uyarısını yaptı.

Mehmet Koca 

 

 

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