Almanya'daki ABD'li büyükelçi haddi aştı

Büyükelçi Grenell'in, "Kıtada yükselen muhafazakar dalga heyecanlandırıyor. Avrupa’nın sağcı hükümetlerini ve çiçeği burnunda sağcı liderlerini güçlendirmeyi görev kabul ediyorum" açıklamaları Almanya'da tepkiyle karşılandı. Grenell, desteklediği sağcı politikacıların isimlerini vermekten de çekinmedi. Avusturya’nın aşırı sağcı başbakanı Sebastian Kurz'a derin bir saygı ve hayranlık beslediğini söyleyen Grenell, 31 yaşındaki politikacıyı bir "rock yıldızı" olarak gördüğünü belirtti. Alman ordusunu da eleştiren Büyükelçi Grenell Berlin’in savunma harcamaları politikasını da ağır bir biçimde eleştirerek, Almanya’nın kısıtlı savunma harcamaları nedeniyle caydırıcı bir orduya sahip olmadığını iddia etti.

Berlin açıklama bekliyor

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in açıklamaları üzerine Berlin'de yükselen tepkilere Alman Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi'den açıklama beklediğini duyurdu. Grenell'in yarın Alman Dışişleri Bakanlığa yapacağı ilk ziyaret sırasında yaptığı açıklamaların de ele alınacağı açıklandı. Bakanlık sözcüsü Christofer Burger, bu ziyaretin Grenell'in "açıklamalarının nasıl anlaşılmasını istediğini ifade etme" konusunda da bir fırsat olacağını söyledi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) parlamento grubu başkan vekili Rolf Mützenich, Grenell'in diplomatların başka bir ülkenin iç işlerine karışmaması gerektiğini belirten 1961 Viyana Sözleşmesi'ni de ihlal ettiğini söyledi. Sosyal Demokratların eski lideri Martin Schulz, Grenell'in görevden alınması için çağrıda bulundu. "Bu adamın yaptığı, uluslararası diplomaside daha önce duyulmamış bir şey. Tarafsız kalmasını gerektiren bir görevde bulunan Grenell'in, siyasi bir hareketin temsilcisi gibi davranması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Mehmet Koca