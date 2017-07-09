Almanya'daki G-20 protesto gösterilerinde 476 polis yaralandı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi sırasında ortaya çıkan küreselleşme karşıtı protesto gösterilerinde, göstericilerle çatışmaya giren 476 polis yaralandığı bildirildi. Küresel Olaylardan Sorumlu Başkan Hartmann Dudde, basın toplantısında 476 polisin protesto gösterilerinde yaralandığını bildirdi. Ancak Dudde, basın toplantısında yaralı göstericilerin sayısına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti. Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.

Öte yandan yetkililer, Hamburg'taki protesto gösterilerinde 186 göstericinin gözaltına alındığını, 119'unun ise tutuklandığını bildirdi.

