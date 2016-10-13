Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Schönefelf Havalimanına saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle aranan ve pazartesi günü yakalanan 22 yaşındaki Jaber Albakr, hücresinde intihar etti. Albakr’ın kendini astığı belirlenirken, olayla ilgili cezaevi yöneticilerinin ihmalinin araştırılacağı kaydedildi. Albakr’ın avukatı ile olayı 'skandal' olarak nitelendirdi.

Alman polisi, Berlin’deki bir havalimanına saldırı düzenleneceği ihbarının ardından 2015 yılında ülkeye mülteci olarak gelen ve iltica talebi kabul edilen Jaber Albakr’ın Chemnitz’deki evine operasyon düzenlemişti. Operasyonda yüklü miktarda bomba ve patlayıcı bulunmuş ancak Albakr, polisin elinden kaçmayı başarmıştı. Albakr’ın Leipzig kentine sığınan 3 Suriyeli ise, polisin yayınladığı ilanda gördüğü zanlıyı tanıyarak Albakr’ın ellerini ve kollarını elektrik kabloları ile bağladıktan sonra polise teslim etmişti.

Mehmet Koca